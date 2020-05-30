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Янник Герхардт
№13
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 марта 1994 (26) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
49'
49'
49'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
49'
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Фортуна
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Герта
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Герта
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 2
Байер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Байер
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Вольфсбург
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Вольфсбург
1
был в запасе
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
64'
64'
64'
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:30
Фортуна
1 : 1
Вольфсбург
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
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