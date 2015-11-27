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Казуке Нагасава
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Дармштадт
0 : 0
Кельн
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Дармштадт
0
Кельн
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
17:30
Байер
1 : 2
Кельн
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Кельн
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Хоффенхайм
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Кельн
0
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 46'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:30
Шальке-04
0 : 3
Кельн
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Кельн
3
был в запасе
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Ингольштадт
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Кельн
1
Ингольштадт
1
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Гамбург
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе