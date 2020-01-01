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Лента
Матч-центр
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Кевин Виммер
№28
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Австрия
Дата рождения
15 нояб. 1992 (27) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
2014/2015
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ганновер-96
19
0
0
5
0