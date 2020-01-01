Кевин Виммер
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Ганновер-96
Гражданство
Австрия
Дата рождения
15 нояб. 1992 (27) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ганновер-96
19
0
0
5
0