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Йонас Хектор
№14
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 мая 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 82' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 82' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
19'
19'
19'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 76'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 1' - 76'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
4
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
62'
81'
62'
81'
62'
81'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
62'
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
44'
44'
44'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
44'
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
62'
62'
62'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
90'
90'
90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
80'
80'
80'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
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