Тимон Велленройтер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Гамбург
2 : 0
Шальке-04
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Гамбург
2
Шальке-04
0
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Кельн
2
Шальке-04
0
был в запасе
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Штутгарт
2
был в запасе
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
был в запасе
Майнц
2
Шальке-04
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
Шальке-04
0 : 0
Фрайбург
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Фрайбург
0
был в запасе
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 16:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Шальке-04
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
Шальке-04
0 : 1
Байер
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Байер
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
7.03.2015 7 марта 2015 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
7.03.2015 7 марта 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Вердер
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2015 6 февр. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
6.02.2015 6 февр. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
3.02.2015 3 февр. 2015 вт 22:00
Бавария
1 : 1
Шальке-04
3.02.2015 3 февр. 2015 вт 22:00
минуты: 46' - 90'
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 46' - 90'
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе