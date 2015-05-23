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Тимон Велленройтер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Гамбург
2 : 0
Шальке-04
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
2
Шальке-04
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Кельн
2
Шальке-04
0
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Штутгарт
2
был в запасе
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:30
был в запасе
Майнц
2
Шальке-04
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Фрайбург
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Фрайбург
0
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Шальке-04
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
Шальке-04
0 : 1
Байер
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Байер
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
7.03.2015
7 марта 2015
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
7.03.2015
7 марта 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Вердер
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2015
6 февр. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
6.02.2015
6 февр. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
3.02.2015
3 февр. 2015
вт
22:00
Бавария
1 : 1
Шальке-04
3.02.2015
3 февр. 2015
вт
22:00
минуты: 46' - 90'
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 46' - 90'
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе