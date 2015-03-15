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Себастьян Эрнст
№15
Полузащитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Ганновер-96
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Ганновер-96
1
был в запасе