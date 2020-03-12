Рубен Невеш (Рубен Диого да Силва Невеш)
№8
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 марта 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
52'
52'
52'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
52'
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'