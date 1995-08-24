Оуэн О'Коннелл
№6
Защитник
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Команда
Рочдейл
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 авг. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Рочдейл
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Рочдейл
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'