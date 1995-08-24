Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Оуэн О'Коннелл
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Рочдейл
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 авг. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Рочдейл
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Рочдейл
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'