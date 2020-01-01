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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джейсон Денайе
№5
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лион
22
0
1
0
0