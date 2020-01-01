Джейсон Денайе
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Лион
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лион
22
0
1
0
0