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Матч-центр
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Джейсон Денайе
№5
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
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