Джейсон Денайе
№5
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
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