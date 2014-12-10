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Матч-центр
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Уэлле Н'Диай
№6
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Марибор
0 : 1
Шальке-04
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
был в запасе
Марибор
0
Шальке-04
1
был в запасе
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
Спортинг
3 : 1
Марибор
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Спортинг
3
Марибор
1
был в запасе
5.11.2014
5 нояб. 2014
ср
22:45
Марибор
1 : 1
Челси
5.11.2014
5 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Марибор
1
Челси
1
минуты: 90' - 90'
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
Челси
6 : 0
Марибор
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
был в запасе
Челси
6
Марибор
0
был в запасе
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
Шальке-04
1 : 1
Марибор
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 80' - 90'
Шальке-04
1
Марибор
1
минуты: 80' - 90'