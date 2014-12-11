Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Альманн
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Риу Аве
2 : 0
Ольборг
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Риу Аве
2
Ольборг
0
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Ольборг
1 : 0
ФКСБ
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Ольборг
1
ФКСБ
0
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Динамо
2 : 0
Ольборг
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 81' - 90'
Динамо
2
Ольборг
0
минуты: 81' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Ольборг
3 : 0
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Ольборг
3
Динамо
0
был в запасе