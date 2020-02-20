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Лента
Матч-центр
Моя команда
Николай Томсен
№14
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2014/2015
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе