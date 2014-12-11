Матиас Вихманн
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 0
Ольборг
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Риу Аве
2
Ольборг
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Ольборг
1 : 0
ФКСБ
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 77' - 90'
Ольборг
1
ФКСБ
0
минуты: 77' - 90'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Динамо
2 : 0
Ольборг
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Динамо
2
Ольборг
0
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Ольборг
3 : 0
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Ольборг
3
Динамо
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
ФКСБ
6 : 0
Ольборг
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
6
Ольборг
0
минуты: 1' - 90'