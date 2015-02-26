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Матч-центр
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Якоб Матиасен Блобьерг
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
был в запасе
Брюгге
3
Ольборг
0
был в запасе
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Ольборг
1 : 3
Брюгге
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ольборг
1
Брюгге
3
минуты: 1' - 90'