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Александр Карницкий
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 46'
5.05.2018
5 мая 2018
сб
14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
5.05.2018
5 мая 2018
сб
14:00
был в запасе
Тосно
1
Динамо
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 81' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Тосно
0
Амкар
2
был в запасе
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 63'
Ахмат
1
Тосно
0
минуты: 1' - 63'
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
14:00
Тосно
2 : 2
Урал
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Урал
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
минуты: 29' - 90'
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 29' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
минуты: 88' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 88' - 90'
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 62'
ЦСКА
6
Тосно
0
минуты: 1' - 62'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 46'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
90'
90'
90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
41'
41'
41'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 71'
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 71'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
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