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Лента
Матч-центр
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Евгений Яблонский
№5
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
10 мая 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
БАТЭ
2 : 0
Астана
85'
85'
85'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
85'
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
2
Астана
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
17:00
Астана
3 : 0
БАТЭ
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Астана
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
0
Сараево
0
минуты: 1' - 90'