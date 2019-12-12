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Матч-центр
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Николай Сигневич
№20
Нападающий
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
20 февр. 1992 (28) лет
Рост
194
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
90'
90'
90'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
90'
был в запасе
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Ференцварош
2 : 2
Эспаньол
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Ференцварош
2
Эспаньол
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Ференцварош
0
Лудогорец
3
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Эспаньол
1 : 1
Ференцварош
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Эспаньол
1
Ференцварош
1
был в запасе