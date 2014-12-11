Лассе Линдбьерг
№37
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 77' - 90'
Копенгаген
1
Торино
5
минуты: 77' - 90'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
ХИК
2
Копенгаген
1
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Копенгаген
0
Брюгге
4
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Брюгге
1
Копенгаген
1
был в запасе