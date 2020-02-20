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Матч-центр
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Вандерсон (Вандерсон Кристальдо Фариас)
№88
Полузащитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
2 янв. 1988 (32) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
61'
61'
61'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'