Мунир Эль-Хаддади
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 сент. 1995 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
7
2
1
1
0