Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мунир Эль-Хаддади
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 сент. 1995 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
7
2
1
1
0