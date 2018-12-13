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Матч-центр
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Алин Тошка
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
14 марта 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2014/2015
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
ПАОК
1
БАТЭ
3
минуты: 46' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
МОЛ Види
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
1
ПАОК
4
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90'