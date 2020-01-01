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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмиль Форсберг
№10
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 окт. 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Кр
РБ Лейпциг
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