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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмиль Форсберг
№10
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 окт. 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
87'
87'
87'
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
87'
минуты: 87' - 90'
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 87' - 90'
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 83' - 90'
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 83' - 90'