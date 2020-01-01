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Лента
Матч-центр
Моя команда
Исаак Телин
№10
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
15 сент. 1992 (27) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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П
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Кр
Мальме
2
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0
0