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Лента
Матч-центр
Моя команда
Исаак Телин
№10
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
15 сент. 1992 (27) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
47'
47'
47'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
47'
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90'