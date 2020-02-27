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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрдаль Ракип
№31
Полузащитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе