Павел Цибицки
№24
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 янв. 1994 (26) лет
Рост
182
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 71' - 90'
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 71' - 90'
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 19:00
Зенит
3 : 1
Мольде
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 19:00
был в запасе
Зенит
3
Мольде
1
был в запасе