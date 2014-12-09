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Магнус Эрикссон
№10
Полузащитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
25'
25'
25'
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 75'
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 75'
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Мальме
0 : 2
Ювентус
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
Мальме
0 : 2
Атлетико
90'
90'
90'
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 87'
Атлетико
5
Мальме
0
минуты: 1' - 87'
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 75'
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 75'
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
22'
22'
22'
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 81'
Ювентус
2
Мальме
0
минуты: 1' - 81'