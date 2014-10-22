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Матч-центр
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Юхан Хаммар
№18
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Атлетико
5
Мальме
0
был в запасе
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Мальме
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Мальме
0
был в запасе