Юхан Хаммар
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Атлетико
5
Мальме
0
был в запасе
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Мальме
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Ювентус
2
Мальме
0
был в запасе