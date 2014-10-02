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Лента
Матч-центр
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Нильс Кашнер
№42
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Астра
1
Зальцбург
2
минуты: 73' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Зальцбург
2 : 2
Селтик
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Зальцбург
2
Селтик
2
был в запасе