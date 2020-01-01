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Наби Кейта
№8
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
10 февр. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
4
1
1
1
0