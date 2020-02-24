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Наби Кейта
№8
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
10 февр. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Вест Хэм
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 57'
Ливерпуль
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 57'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
83'
83'
83'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 70'
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 70'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
44'
44'
44'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
44'
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:15
Ливерпуль
5 : 2
Эвертон
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:15
был в запасе
Ливерпуль
5
Эвертон
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Сити
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
был в запасе
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
минуты: 82' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
минуты: 82' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
был в запасе
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
22:00
Ливерпуль
4 : 1
Норвич Сити
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
22:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Норвич Сити
1
был в запасе