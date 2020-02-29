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Кевин Лонг
№28
Защитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
18 авг. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
2
Лестер Сити
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 88' - 90'
Эвертон
1
Бернли
0
минуты: 88' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Вест Хэм
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Бернли
2
Челси
4
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
1
Эвертон
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Норвич Сити
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
2
Норвич Сити
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Бернли
0
Ливерпуль
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
3
Саутгемптон
0
был в запасе