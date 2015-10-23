Луис Фаринья
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 21:30
Райо Вальекано
3 : 0
Эспаньол
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Райо Вальекано
3
Эспаньол
0
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 2
Бетис
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 65' - 90'
Райо Вальекано
0
Бетис
2
минуты: 65' - 90'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Севилья
3 : 2
Райо Вальекано
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
был в запасе
Севилья
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Спортинг
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Спортинг
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
был в запасе
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
Райо Вальекано
1 : 3
Депортиво
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
минуты: 80' - 90'
Райо Вальекано
1
Депортиво
3
минуты: 80' - 90'
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:00
Сельта
3 : 0
Райо Вальекано
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:00
был в запасе
Сельта
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
минуты: 73' - 90'
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
минуты: 73' - 90'