Никита Хохлов
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
2.05.2016 2 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Сокол
0
Оренбург
2
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 84' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 84' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Сокол
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Арсенал
0
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 19:00
Сокол
0 : 0
Зенит-2
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 19:00
был в запасе
Сокол
0
Зенит-2
0
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 9:00
Байкал
0 : 3
Сокол
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 9:00
минуты: 90' - 90'
Байкал
0
Сокол
3
минуты: 90' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Сокол
3 : 2
Факел
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Факел
2
минуты: 90' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
2
Сибирь
0
минуты: 90' - 90'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
был в запасе
Волга
0
Сокол
0
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
был в запасе
Сокол
0
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
2 : 3
Сокол
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 7:00
был в запасе
Луч
2
Сокол
3
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Сокол
1
Енисей
0
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
Сокол
3 : 0
Байкал
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
3
Байкал
0
был в запасе
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
0
был в запасе