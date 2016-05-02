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Никита Хохлов
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
был в запасе
Сокол
0
Оренбург
2
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 84' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 84' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Сокол
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Арсенал
0
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
19:00
Сокол
0 : 0
Зенит-2
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
19:00
был в запасе
Сокол
0
Зенит-2
0
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
9:00
Байкал
0 : 3
Сокол
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
9:00
минуты: 90' - 90'
Байкал
0
Сокол
3
минуты: 90' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Сокол
3 : 2
Факел
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Факел
2
минуты: 90' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
2
Сибирь
0
минуты: 90' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
был в запасе
Волга
0
Сокол
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
был в запасе
Сокол
0
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2 : 3
Сокол
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
был в запасе
Луч
2
Сокол
3
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Сокол
1
Енисей
0
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
3 : 0
Байкал
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
3
Байкал
0
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
0
был в запасе