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Матч-центр
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Виейра Роса Фарлей
№70
Нападающий
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Команда
Аполлон
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Цюрих
3 : 1
Аполлон
23'
23'
23'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
23'
минуты: 1' - 90'
Цюрих
3
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Боруссия
5
Аполлон
0
был в запасе