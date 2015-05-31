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Диего Новаретти
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
Сампдория
0 : 1
Лацио
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Сампдория
0
Лацио
1
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
1
Лацио
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лацио
4
Парма
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
46'
46'
46'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 40' - 90'
Лацио
4
Эмполи
0
минуты: 40' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
Кальяри
1 : 3
Лацио
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
3
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
Торино
0 : 2
Лацио
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
был в запасе
Торино
0
Лацио
2
был в запасе
9.03.2015
9 марта 2015
пн
21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
9.03.2015
9 марта 2015
пн
21:00
минуты: 50' - 90'
Лацио
4
Фиорентина
0
минуты: 50' - 90'
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Лацио
3
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Палермо
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Лацио
2
Палермо
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
9.02.2015
9 февр. 2015
пн
22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
9.02.2015
9 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Лацио
0
Дженоа
1
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Чезена
2
Лацио
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
был в запасе
Лацио
0
Наполи
1
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Рома
2
Лацио
2
был в запасе
5.01.2015
5 янв. 2015
пн
22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
5.01.2015
5 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Лацио
3
Сампдория
0
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Лацио
2
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Аталанта
0
был в запасе
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