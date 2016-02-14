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Набиль Гилас
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
минуты: 80' - 90'
Эйбар
2
Леванте
0
минуты: 80' - 90'
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:00
Леванте
0 : 2
Барселона
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:00
минуты: 71' - 90'
Леванте
0
Барселона
2
минуты: 71' - 90'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Севилья
3
Леванте
1
минуты: 1' - 70'
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
был в запасе
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 82' - 90'
Сельта
4
Леванте
3
минуты: 82' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 68'
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 68'
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
22:30
Атлетико
1 : 0
Леванте
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
Леванте
0 : 1
Малага
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
минуты: 1' - 59'
Леванте
0
Малага
1
минуты: 1' - 59'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Атлетик
2 : 0
Леванте
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
Леванте
1 : 2
Гранада
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
был в запасе
Леванте
1
Гранада
2
был в запасе
7.12.2015
7 дек. 2015
пн
22:30
Эспаньол
1 : 1
Леванте
7.12.2015
7 дек. 2015
пн
22:30
был в запасе
Эспаньол
1
Леванте
1
был в запасе
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 74' - 90'
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 74' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:00
Спортинг
0 : 3
Леванте
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Спортинг
0
Леванте
3
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:15
минуты: 65' - 90'
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 65' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Валенсия
3 : 0
Леванте
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
минуты: 71' - 90'
Валенсия
3
Леванте
0
минуты: 71' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Леванте
0 : 4
Реал Сосьедад
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Леванте
0
Реал Сосьедад
4
минуты: 46' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Реал
3 : 0
Леванте
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Реал
3
Леванте
0
минуты: 53' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:15
Леванте
1 : 0
Вильярреал
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:15
минуты: 69' - 90'
Леванте
1
Вильярреал
0
минуты: 69' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
минуты: 78' - 90'
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 78' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Леванте
2 : 2
Эйбар
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
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