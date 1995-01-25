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Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаил Коваленко
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Балтика
2
Сочи
2
минуты: 79' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Сочи
4
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Сочи
3
Химки
2
был в запасе