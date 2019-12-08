Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жанелли Имбула
№85
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 сент. 1992 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лацио
4
Лечче
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 63' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 74' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 74' - 90'