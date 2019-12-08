Жанелли Имбула
№85
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 сент. 1992 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Лацио
4
Лечче
2
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 63' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 63' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
минуты: 74' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 74' - 90'