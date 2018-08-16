Диого Фигейраш
№2
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 июля 1991 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:30
Брага
2 : 2
Заря
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:30
минуты: 1' - 90'
Брага
2
Заря
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:30
Заря
1 : 1
Брага
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:30
был в запасе
Заря
1
Брага
1
был в запасе