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Лента
Матч-центр
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Диого Фигейраш
№2
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 июля 1991 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2013/2014
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
22:30
Брага
2 : 2
Заря
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Брага
2
Заря
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:30
Заря
1 : 1
Брага
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
Заря
1
Брага
1
был в запасе