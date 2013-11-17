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Леонардо Рамос дос Сантос
№80
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Арсенал
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Арсенал
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 76'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 76'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
минуты: 77' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 77' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
6:00
минуты: 88' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
минуты: 88' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
9:00
минуты: 1' - 53'
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 1' - 53'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
минуты: 58' - 90'
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 58' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
10:00
минуты: 86' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
минуты: 86' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
14:00
Енисей
0 : 1
СКА-Хабаровск
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сибирь
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
11:00
минуты: 85' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 81' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Мордовия
28.07.2013
28 июля 2013
вс
11:00
минуты: 67' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Мордовия
1
минуты: 67' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Арсенал
5 : 1
СКА-Хабаровск
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
5
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'