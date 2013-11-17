Леонардо Рамос дос Сантос
№80
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Арсенал
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Арсенал
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 76'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 76'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
минуты: 77' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 77' - 90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
минуты: 88' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
минуты: 88' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
минуты: 1' - 53'
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 1' - 53'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
минуты: 58' - 90'
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 58' - 90'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 10:00
минуты: 86' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
минуты: 86' - 90'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 14:00
Енисей
0 : 1
СКА-Хабаровск
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 14:00
был в запасе
Енисей
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сибирь
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 11:00
минуты: 85' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 81' - 90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Мордовия
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
минуты: 67' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Мордовия
1
минуты: 67' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Арсенал
5 : 1
СКА-Хабаровск
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
5
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'