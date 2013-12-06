Александр Соболев
№45
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2013 6 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Урал
6.12.2013 6 дек. 2013 пт 19:00
был в запасе
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
был в запасе
Динамо
3
Урал
0
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 16:00
минуты: 82' - 90'
Урал
1
Ростов
4
минуты: 82' - 90'
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:25
Анжи
0 : 1
Урал
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:25
был в запасе
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
был в запасе
Урал
1
Зенит
2
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
был в запасе
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
был в запасе
Урал
0
Локомотив
3
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
был в запасе
Урал
1
Динамо
4
был в запасе