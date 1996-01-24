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Никита Чернов
№3
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1996 (24) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
45'
45'
45'
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
21'
21'
21'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
21'
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
18'
18'
18'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
54'
54'
54'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
50'
50'
50'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
58'
58'
58'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе