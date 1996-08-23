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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Сасин
№87
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 авг. 1996 (23) года
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
12:00
Томь
4 : 0
Луч
76'
36'
76'
36'
76'
36'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
12:00
76'
минуты: 1' - 90'
Томь
4
Луч
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
минуты: 85' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 85' - 90'