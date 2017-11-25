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Руслан Салахутдинов
№65
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 59'
Волгарь
2
Томь
0
минуты: 1' - 59'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Авангард
3 : 3
Томь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Авангард
3
Томь
3
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Томь
1
Спартак-2
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Тамбов
3
Томь
1
минуты: 83' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
Томь
0 : 0
Оренбург
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
минуты: 86' - 90'
Томь
0
Оренбург
0
минуты: 86' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Томь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Тюмень
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 81' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
Томь
1 : 3
Шинник
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
1
Шинник
3
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 69' - 90'
Томь
2
Волгарь
1
минуты: 69' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
2
Химки
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Томь
2 : 1
Авангард
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
2
Авангард
1
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Томь
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Томь
1
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
Томь
1 : 2
Нижний Новгород
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
Луч
3 : 0
Томь
74'
74'
74'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
минуты: 46' - 90'
Луч
3
Томь
0
минуты: 46' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
14:00
Томь
1 : 4
Кубань
90'
90'
90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
14:00
минуты: 67' - 90'
Томь
1
Кубань
4
минуты: 67' - 90'