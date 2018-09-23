Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антон Макурин
№64
Полузащитник
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 дек. 1994 (25) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
Томь
3 : 1
Чертаново
90'
90'
90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
90'
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
минуты: 85' - 90'
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 85' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
был в запасе
Краснодар-2
1
Томь
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
3
Армавир
0
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1 : 1
Балтика
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
15:00
был в запасе
Томь
1
Балтика
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
Томь
1 : 0
Зенит-2
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Зенит-2
0
был в запасе