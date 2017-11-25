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Антон Митерев
№84
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
49'
49'
49'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
был в запасе
Томь
1
Крылья Советов
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Томь
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
был в запасе
Томь
0
Луч
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
2
Томь
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Томь
1
Факел
0
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Зенит-2
2 : 0
Томь
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Зенит-2
2
Томь
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Томь
1
Енисей
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Балтика
2
Томь
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Томь
1
Спартак-2
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
3
Томь
1
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
Томь
0 : 0
Оренбург
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
0
Оренбург
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Томь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Тюмень
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сочи
2
Томь
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
Томь
1 : 3
Шинник
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
1
Шинник
3
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
2
Волгарь
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
2
Химки
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Томь
2 : 1
Авангард
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
2
Авангард
1
был в запасе
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