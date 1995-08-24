Владислав Камилов
№21
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 авг. 1995 (24) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
Факел
0 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
90'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
9'
9'
9'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 8:00
9'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
Нефтехимик
2 : 2
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
78'
78'
78'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
78'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
90'
90'
90'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 10:00
90'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'