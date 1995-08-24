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Владислав Камилов
№21
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 авг. 1995 (24) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Факел
0 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
90'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
9'
9'
9'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
9'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
18:00
Нефтехимик
2 : 2
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
78'
78'
78'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
10:00
78'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
10:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
90'
90'
90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
10:00
90'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'